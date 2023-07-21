Расследование продолжается для установления всех обстоятельств преступления. За такие действия злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

В Одессе специалисты Службы безопасности Украины (СБУ) задержали блоггера, который известен своей враждебной пропагандой и поддержкой вооруженной агрессии рф и призывами к захвату государственной власти в Украине.

Этот пророссийский блоггер долгое время работал в сотрудничестве с коллаборантом Стремоусовым и фактически является его "правой рукой". Подробности сообщили в пресс-службе СБУ.

Совместно они организовывали проплаченные акции, направленные на расшатывание внутриполитической ситуации в регионе в пользу рф, что предшествовало полномасштабному вторжению. Во время оккупации некоторых территорий Стремоусов стал членом местной оккупационной администрации, в то время как его подельник остался на подконтрольной Украине территории.

Для распространения деструктивного контента блоггер использовал социальные сети, такие как Youtube, Facebook, Instagram, а также запрещенную "Вконтакте", где его аудитория насчитывалась более 100 тысяч пользователей. Он отрицал существование Украинской государственности и народа, дискредитировал защитников и призвал украинцев уклоняться от службы в Сил обороны.

Злоумышленник постоянно менял номера телефонов и использовал псевдоним "мужчина" для сохранения конспирации. В ходе обысков по местам его проживания в Одессе и Южноукраинске Николаевской области были изъяты ноутбук и 5 мобильных телефонов, содержащих доказательства его взрывной деятельности. Также обнаружена "должностная инструкция информагентства" Стремоусова, где ранее работал задержанный.

Задержанному сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины, а сейчас он находится под стражей. Расследование продолжается для установления всех обстоятельств преступления. За такие действия злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

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