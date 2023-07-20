Спасатели показали "находку", которую принесло на один из Одесских пляжей.
К счастью, ее уничтожили пиротехники ГСЧС, об этом сообщается на сайте ведомства.
Также спасатели предупредили , что при неправильном обращении или при столкновении выстрел гранатомета ПГ-7С мог бы сдетонировать.
"Поэтому еще раз подчеркиваем, побережье Черного моря – опасно для посещения!", - говорится в сообщении ГСЧС.
Однако отдыхающие, вероятно, не спешат прислушиваться к предупреждениям спасателей – на пляжах Одесщины можно увидеть немало людей.
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На побережье Черного моря появились бассейны, где купаются украинцы.
Но многие отдыхающие заходят в море, несмотря на запреты и предупреждение спасателей ГСЧС.
Ранее сообщалось, что экологическая катастрофа назревает в море в результате взрыва Каховской ГЭС.
В Одесской области фиксируют массовую гибель мидий и не только. Эколог показал и рассказал о тоннах растительных остатков в Черном море и о строительном мусоре на дне побережья в Одессе после подрыва Каховской ГЭС.
Специалисты призывают жителей области и дальше воздерживаться от купания, а также не употреблять выловленную в море рыбу.
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Кроме того, Politeka.net писала, что экологическая катастрофа назревает в море из-за подрыва Каховской ГЭС: кадры из Одессы.