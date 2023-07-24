В Одессе предупреждают об очередном удорожании.

Речь идет о стоимости питания в школах и детских садах в Одессе.

Об этом рассказала директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

С 1 сентября в Одессе стоимость питания в школах и детских садах вырастет.

Сообщается, что рост цен связан с повышением цен на продукты и коммунальные услуги в Украине.

В Одессе также планируют составить перечень детей, которые будут иметь возможность питаться за счет городского бюджета.

В этот список планируют добавить не только детей погибших защитников Украины, но и детей защитников абсолютно всех категорий.

Предварительно известно, что для детей до четырех лет цены изменятся с 30 до 49 гривен, к семи годам стоимость поднимется с 44 до 64 гривен.

Для тех групп, которые находятся под круглосуточным режимом работы для детей четырех лет, цена вырастет с 64 до 77 гривен, шести-семи — с 77 до 99 гривен. Родителям детей, обучающихся в младшей школе, нужно будет платить за питание 55 гривен в день.

В том случае, если ребенку необходимо безглютеновое и безлактозное питание, цена питания составит целых 125 гривен.

Ранее сообщалось, что с введением роста цены на электроэнергию и горючее с 1 июля 2023 года в Украине стали очевидны новые всплески цены на продукты, в том числе подорожают продукты промышленной переработки.

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Напомним , цены на несколько базовых продуктов начнут расти.

Как писала Politeka, цены на популярную крупу в Украине резко подешевели.

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