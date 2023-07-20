Минувшей ночью российские захватчики ударили по центру Николаева и Одессы.

Как сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, по одному из адресов огромная воронка возле трехэтажного жилого дома. Вспыхнул очень серьезный пожар.

Кроме того, вокруг эпицентра взрыва много поврежденных домов.

«В другом адресе горят несколько гаражей. Спасатели тушат. Сейчас есть информация о 7 раненых», - сообщал Сенкевич.

Позже Сенкевич сообщил, что повреждено по меньшей мере 5 домов.

«Пока их отключили от электроснабжения. Продолжается спасательно-поисковая операция. По второму адресу повреждено около 15 гаражей… Здесь также выбиты окна в нескольких многоэтажках...», - сообщал мэр Николаева.

В свою очередь глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что в результате атаки есть погибшие. Также выросло количество раненых.

«9 раненых: 4 взрослых, 5 детей. Есть и погибшие…», - сообщил Ким.

Также враг атаковал Одессу.

В центре Одессы в результате ночной атаки России есть разрушения, начался пожар на площади 300 м2, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

На месте работают соответствующие службы. Известно о двух травмированных, их госпитализировали.

Также есть попадание в области.

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