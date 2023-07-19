Состоялся суд над предателем, работавшим на российское фсб, чтобы «получить» квартиру в Крыму.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, злоумышленника, который передавал в федеральную службу безопасности рф разведданные по Вооруженным силам Украины на территории Одесщины, приговорили к 15 годам лишения свободы.

Как выяснило следствие, после начала полномасштабного российского вторжения предатель начал передавать агрессору информацию о тренировках представителей Военно-морских сил Украины в Черном море, а также о боевой подготовке сухопутных подразделений ВСУ, включая данные о системах "Джавелин".

В обмен на эти разведданные агент надеялся получить квартиру в оккупированном Крыму, которую пообещали ему российские кураторы. Сообщается, что обещанная недвижимость была стоимостью примерно 200 тысяч долларов.

Злоумышленник на территории Одесской области был задержан сотрудниками СБУ, когда тот осуществлял разведывательную деятельность в пользу врага.

Суд признал предателя виновным в государственной измене согласно ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины и на основании собранных доказательств назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следователи выяснили, что предателем оказался бывший военный химик-разведчик, в прошлом, до середины 90-х годов, служивший в штабе Одесского военного округа. ФСБ завербовала его еще в 2010 году, тогда он прошел несколько "тестовых" задач и перешел в "режим ожидания" на получение основных указаний.

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