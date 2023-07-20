Теннисистка также обратилась в Международную федерацию тенниса (ITF) и Женскую теннисную ассоциацию (WTA), призывая их пересмотреть свое отношение к россиянам.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская эмоционально отреагировала на ужасный ракетный удар, нанесенный российскими силами по Одессе и области 19 июля 2023 года.

Она опубликовала скриншоты последствий этого страшного обстрела в своих сострах в Instagram, где также поделилась записью разговора во время ракетного удара.

Украинская теннисистка также выразила свою поддержку Одессе, написав "Одесса, держись" и добавив "тварюки" рядом с российским флагом – это яркое выражение своего возмущения.

На фотографии также появилась ее сестра Иванна, которая во время ракетного удара была вынуждена прятаться в ванной комнате. Даяна выразила обеспокоенность за ее безопасность, пишущий: "Ей приходится спать в ванной из-за этой проклятой россии".

Теннисистка обратилась в Международную федерацию тенниса (ITF) и Женскую теннисную ассоциацию (WTA), призывая их пересмотреть свое отношение к россиянам. Она подчеркнула условия, при которых приходится выступать украинским теннисистам и теннисисткам на международных турнирах в ходе этого конфликта.

Даяна Ястремская вызывает ITF и WTA на просмотр ее страниц и, возможно, видео, чтобы убедить их изменить свое мнение о России. Она отметила, что многие люди на территории Украины переживают ужасные события, тогда как спортсмены из страны не могут спокойно выступать на турнирах, ведь постоянно следят за новостями и ситуацией в родной стране.

"Кто-то сейчас очень хорошо спит, вы знаете кого я имею в виду, а кто-то пытается выжить. И все украинские теннисисты во время турниров не спят, ведь следят за новостями. Это честно?" – написала Ястремская.

Последние новости Украины:

Напомним, на Одесчине кусок ракеты привалил мужчину прямо в постели.

Как писала Politeka, страшные взрывы сотрясли Одессу, россияне ударили "Калибрами".

Также Politeka сообщала, в одесских школах и детсадах значительно подорожает питание.