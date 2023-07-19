Глава НАПК сообщил об утверждении Борисова, что все полученные деньги якобы были ссудами.

Сообщается, что в ближайшее время будет направлен вывод о незаконном обогащении бывшего председателя Одесского областного военкомата Евгения Борисова.

Об этом на брифинге сообщил председатель Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков.

"Это рекордное заключение установления фактов, 188 млн грн. Только один объект в Испании стоит 3 700 000 евро - это 15 декабря 2022 года, когда Украина была под ежедневными обстрелами россиян", - заявил Новиков.

Глава НАПК сообщил, что Борисов утверждает, что все полученные деньги были ссудами, один из них якобы от владельца ночного клуба в Одессе, однако доказательств этого нет.

"Во время подписания документов подписанты даже не находились в Одессе. Также там разоблачили незаконные каналы выезда за границу. Случай вопиющий", - сообщил Новиков.

Украинцы начали обсуждать новость в комментариях:

"А чё, он еще не на фронте ? Видать успел отстегнуть кому надо долю малую сиротскую",

"А чего не допросить свидетелей которые покупали белые билеты у него? Ах да, свидетеля же сразу в Бахмут отправят)",

" Такие п***ры в каждом военкомате и это знают все чуть ли не много у нас стало больных",

"Ежемесячный заем, чтобы военкомат за пуделями дискотечными не приходил?", - пишут в комментариях.

Источник: Цензор net .

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