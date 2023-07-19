19 июля ночью, российские оккупанты совершили новую массированную атаку по Одесщине, используя ракеты и беспилотные летательные аппараты. Жительница Одессы Ольга Христова стала свидетелем ракетного удара и поделилась своими воспоминаниями о том, как все произошло.

Около двух часов ночи, Ольга проснулась от воздушной тревоги и услышала взрывы за окном. После чего поднялась с кровати и подошла к окну, за ним были слышны взрывы. Когда женщине хотелось посмотреть в окно, она не смогла открыть жалюзи и вернулась в постель, в тот момент за окном раздались новые взрывы.

"У меня не хватает слов, чтобы передать свои эмоции... За окном было огромное зарево, взрыв, а потом тишина. Несколько секунд мы просто молча лежали, касались друг друга, чтобы понять все ли окей с телами, способны ли мы и способны двигаться. Когда поняли, что с нами все окей, поднялись, начали как-то хаотично собираться и вышли", - вспомнила жительница Одессы.

Напомним, что ночью 19 июля, российские оккупанты атаковали Украину с южного направления, применяя крылатые ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также иранские ударные беспилотные летательные аппараты типа "Shahed-136/131". Украинская противовоздушная оборона сбила 37 вражеских летательных целей.

В ходе атаки, российские оккупанты использовали береговой ракетный комплекс, расположенный на аннексированном Крыму, и нанесли ракетные удары по Одесской области.

Источник: ТСН.

Последние новости Украины:

Напомним, на Одесчине кусок ракеты привалил мужчину прямо в постели.

Как писала Politeka, страшные взрывы сотрясли Одессу, россияне ударили "Калибрами".

Также Politeka сообщала, в одесских школах и детсадах значительно подорожает питание.