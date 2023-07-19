В течение ночи российская армия совершила атаку на объекты критической инфраструктуры и военные цели, сосредоточив свое внимание на Одесщине.

В ходе ночной атаки было выпущено 16 крылатых ракет "Калибр", восемь крылатых ракет Х-22, шесть крылатых ракет "Оникс", а также управляемую авиационную ракету Х-59 и 32 ударных беспилотных летательных аппарата типа Shahed-136/13.

Указанные ракеты Х-22 и Оникс были направлены на инфраструктуру Одесской области.

ПВО сумела сбить 13 крылатых ракет "Калибр", управляемую авиационную ракету Х-59 и 23 ударных БпЛА Shahed-136/131.

После ночных атак на Одесскую область понесли значительные убытки зерновой и масляный терминалы, где произошли взрывы, резервуары были повреждены, а оборудование для загрузки получило повреждения.

В разных локациях Одесского района пострадали промышленные объекты, а один из сотрудников получил ранения. Кроме того, в результате атаки были повреждены два складских помещения, в которых содержались табак и фейерверки.

Трагические последствия также повлияли на мирное население, где во время атак в жилых комплексах Одессы произошли взрывы, повлекшие повреждение нескольких многоквартирных домов.

По меньшей мере, шесть жителей, включая 9-летнего мальчика, обратились за медицинской помощью из-за ранений от обломков стекла и других предметов.

Источник: Суспільне Одеса.

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Как писала Politeka, страшные взрывы сотрясли Одессу, россияне ударили "Калибрами".

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