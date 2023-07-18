В Одесской области готовятся провести ремонт дорог на сотни миллионов гривен.

В Одесской области проведут ремонты дорог на сотни миллионов гривен во время войны.

На сайте "Прозорро" размещены заявки на капитальные ремонты дорог в Одесской области.

Так, местные СМИ начали публиковать возмущение тендерами на ремонт дорог с космическими ценами, в частности, есть много заявок с ремонтами на несколько десятков миллионов.

"Собрала здесь тендера на ремонт дорог в Одесской области. Был еще один на 2,5 млрд. грн - я несколько раз пересчитала нули, а то не могла поверить в такое 😂🙈

Кстати, один путь на сотни миллионов гривен будет ремонтировать фирма депутата от запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ. Украина победит! 💙💛 несмотря ни на что!", - сообщила в Фейсбук депутат Одесского областного совета Юлия Чухало.

"Какие дороги война уже кончилась? Я не могу понять, мы совсем ничего с этим б**лом не можем сделать? Ну кроме пули в лоб??",

"Почти миллиард., сколько можно купить оружия и другого необходимого оборудования для ПОБЕДЫ",

"И в какую Европу нас возьмут с такой коррупцией ???Где Набу??",

"Спасибо! А вот и наша область подъехала", - пишут украинцы в комментариях.

Источник: culturemeter .

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