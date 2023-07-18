В Одесской области проведут ремонты дорог на сотни миллионов гривен во время войны.
На сайте "Прозорро" размещены заявки на капитальные ремонты дорог в Одесской области.
Так, местные СМИ начали публиковать возмущение тендерами на ремонт дорог с космическими ценами, в частности, есть много заявок с ремонтами на несколько десятков миллионов.
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
Намотало на столб: в Киеве череда смертельных трагедий
В российской армии произошло нечто непредсказуемое: "Раньше такого не было"
Мобилизация в Украине: известный комик, который служит в ВСУ пожаловался на действия военкомата
Плохие новости из Бахмута, россияне успешно контратаковали: что сейчас происходит вокруг города
"Собрала здесь тендера на ремонт дорог в Одесской области. Был еще один на 2,5 млрд. грн - я несколько раз пересчитала нули, а то не могла поверить в такое 😂🙈
Кстати, один путь на сотни миллионов гривен будет ремонтировать фирма депутата от запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ. Украина победит! 💙💛 несмотря ни на что!", - сообщила в Фейсбук депутат Одесского областного совета Юлия Чухало.
"Какие дороги война уже кончилась? Я не могу понять, мы совсем ничего с этим б**лом не можем сделать? Ну кроме пули в лоб??",
"Почти миллиард., сколько можно купить оружия и другого необходимого оборудования для ПОБЕДЫ",
"И в какую Европу нас возьмут с такой коррупцией ???Где Набу??",
"Спасибо! А вот и наша область подъехала", - пишут украинцы в комментариях.
Источник: culturemeter .
Последние новости Украины:
Наглую воровку зафиксировала камера видеонаблюдения в Одесской области: позорные кадрии
Как Politeka сообщала, в Одесской области военком устроил стрельбу на рынке, пытаясь вручить повестку.
Также Politeka писала, что чиновник в Одессе незаконно продал памятники архитектуры более 75 млн. деталей циничной схемы.