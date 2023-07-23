В Одесской области произошла потасовка из-за замечаний из-за пьяной езды на мотоциклах.

Событие произошло 16 июля около 14:00 в одном из сел Белгород-Днестровского района.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, возник конфликт между двумя группами людей – первые решили прокатиться на мотоциклах и квадроциклах, а другим это не понравилось.

Конфликт перерос в драку. Очевидцы вызвали полицию и медиков, доставивших в больницу четырех участников потасовки.

Стало известно, что в конфликте участвовали жители Мологовской и Староказацкой общин в возрасте 17, 28, 34 и 58 лет.

Потерпевшим оказали помощь и отпустили домой.

Следователи начали четыре производства по ч. 1 ст. 125 УК (преднамеренное легкое телесное повреждение).

Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении.

Фигурантам грозит штраф в 850 гривен, либо общественные работы сроком до двухсот часов, либо исправительные работы до одного года.

Полицейские составили административные материалы в отношении одного водителя мотоцикла по ч. 1 ст. 126 КУоАП и по ч. 1 ст. 130.

Мужчине грозит штраф в 17000 гривен.

У другого водителя, причастного к драке, отобрали биологические образцы по состоянию опьянения, которые дадут основания для решения вопроса относительно привлечения мужчины к ответственности.

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