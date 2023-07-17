Контрразведка Службы безопасности Украины провела успешную операцию и задержала в Одессе предателя, который был экс-участником подконтрольной рф незаконной вооруженной группировки «самооборона Крыма».

Как сообщили в пресс-службе СБУ, злоумышленник еще в 2014 году, являясь членом этой организации, активно помогал оккупантам захватывать административные здания в Крыму, в частности в городе Судак.

Кроме того, предатель принимал участие в патрулировании улиц, дежурил на блокпостах окупантов и "охранял" пророссийские митинги, организованные спецслужбами страны-агрессора. Он устраивал незаконные обыски местных жителей и их авто, после чего людей задерживали и увозили в неизвестном направлении.



Еще до полномасштабного вторжения злоумышленник переехал к родственникам в Винницкую область, притворившись переселенцем с юга Украины, а позже перебрался в Одессу, где пытался скрыться от правосудия.

Представители СБУ установили место временного проживания предателя и задержали его. В ходе проведения обыска обнаружили вещественные доказательства его преступной деятельности, в том числе и ту самую медаль 2014 года.

Злоумышленнику объявили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса, его взяли под стражу без права внесения залога. За совершенные преступления предателю грозит до 15 лет лишения свободы.

Последние новости Украины:

Напомним, украинец сядет на три года после найденного в его доме.

Как писала Politeka, россиянина разоблачили в самом позорном, украинский суд дал ему 15 лет лишения свободы.

Также Politeka сообщала, предатель пытался сорвать украинское контрнаступление под Бахмутом.