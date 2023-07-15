В Одессе столкнулись две легковушки и фура с зерном.

Как сообщает полиция Одесской области, в результате аварии 4 погибших, из которых – 1 ребенок, и один пострадавший в результате столкновения грузовика и внедорожника.

В данные момент полицейские устанавливают обстоятельства ДТП на трассе Одесса – Рени.

Авария произошла 15 июля в около 7:30 утра между селами Подгорное и Карналиевка.

Столкновение внедорожника с грузовым автомобилем произошло после того, как у грузовика лопнуло колесо - он выехал на "встречку".

В результате ДТП водитель внедорожника и 3-е его пассажиров, среди которых – один ребенок, погибли.

Водитель грузовика получил телесные повреждения разной степени тяжести.

Мужчину проверили на состояние опьянения, он был трезв.

Сейчас на месте ДТП работают следственно-оперативная группа по расследованию ДТП.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что Мерседес влетел в столб и дерево на одной из улиц в Одесской области.

26-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением, выехал из проезжей части и врезался в придорожный столб.

Затем автомобиль "отбросило" в дерево. Травмы получили водитель и его 16-летний знакомый, находившийся на пассажирском сиденье.

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