В Одессе столкнулись две легковушки и фура с зерном.
Как сообщает полиция Одесской области, в результате аварии 4 погибших, из которых – 1 ребенок, и один пострадавший в результате столкновения грузовика и внедорожника.
В данные момент полицейские устанавливают обстоятельства ДТП на трассе Одесса – Рени.
Авария произошла 15 июля в около 7:30 утра между селами Подгорное и Карналиевка.
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Столкновение внедорожника с грузовым автомобилем произошло после того, как у грузовика лопнуло колесо - он выехал на "встречку".
В результате ДТП водитель внедорожника и 3-е его пассажиров, среди которых – один ребенок, погибли.
Водитель грузовика получил телесные повреждения разной степени тяжести.
Мужчину проверили на состояние опьянения, он был трезв.
Сейчас на месте ДТП работают следственно-оперативная группа по расследованию ДТП.
Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что Мерседес влетел в столб и дерево на одной из улиц в Одесской области.
26-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением, выехал из проезжей части и врезался в придорожный столб.
Затем автомобиль "отбросило" в дерево. Травмы получили водитель и его 16-летний знакомый, находившийся на пассажирском сиденье.
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