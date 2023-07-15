В Одесской области трое мальчиков 11 июля ушли из дома и до сих пор не вернулись.

Как сообщает Измаильский районный отдел полиции ГУНП в Одесской области разыскиваются Стефанов Виктор, 2007 года рождения и братья Яровые Никита и Денис, 2011 и 2014 годов рождения.

Приметы пропавшего Виктора: рост 170-175 см, худенький, темно-русые волосы, карие глаза.

В день исчезновения был одет: в серые шорты, футболку, камуфляжную кепку.

Особые приметы: имеет психические расстройства.

Приметы пропавшего Никиты: рост 155-160 см, худощавого телосложения, темные волосы, карие глаза.

В день исчезновения был был одет: в серые спортивные штаны, черную футболку.

Приметы Дениса: рост 155-160 см, худощавого телосложения, темные волосы, карие глаза.

Был одет 11 июля в синие джинсы, черную футболку, черные кроссовки.

Если у вас есть какая-либо информация о пропавших детях - сообщите, пожалуйста, по телефонам (096) 458 76 32, (048 41)7 53 63 или 102.

Ранее сообщалось, что в Одессе неадекватный мужчина с топором гонялся за людьми.

в здание суда Одессы зашел ребенок и попросил о помощи.

Ребенок рассказал, что они с друзьями играли вблизи суда, когда их начал преследовать мужчина с топором. Детей защитили работники суда. Мужчину задержали и передали в местный отдел полиции.

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Как Politeka сообщала, в Одесской области военком устроил стрельбу на рынке, пытаясь вручить повестку.

Также Politeka писала, что чиновник в Одессе незаконно продал памятники архитектуры более чем 75 млн. деталей циничной схемы.