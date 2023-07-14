Главный санврач Украины рассказал, позволят ли отдыхающим купаться в Черном море в ближайшее время.

Главный санврач подчеркнул, что Одесса и область испытала на себе всю ту нагрузку, которая была связана с подрывом Каховской дамбы.

Черном море продолжают фиксировать значительные отклонения от показателей безопасности, об этом сообщил Кузин в эфире "Мы Украина".

По словам Главного санврача, не менее 30% проб уходят с превышением показателей нормы.

"Купание сейчас запрещено, и этот запрет будет продлен, потому что вода не безопасна", - сообщил Кузин.

Напомним, Экологическая катастрофа назревает в море в результате взрыва Каховской ГЭС.

В Одесской области крайне грязные водные массы ветер отогнал от берегов, однако из-за изменения направления ветра снова подошли грязные воды из Днепра.

Об этом в Фейсбуке сообщил председатель организации «Зеленое письмо» и эколог Владислав Балинский.

Также на видео эколог показал и рассказал о тоннах растительных остатков в Чоном море и о строительном мусоре на дне побережья в Одессе после подрыва Каховской ГЭС.

Также он добавил, что из-за подрыва Каховской ГЭС, в море массово погибают мидии, как правило страдают именно крупные особи - они более уязвимы.

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Подрыв Каховской ГЭС не имел смысла: военный назвал главный провал окупантов, повлекший за собой катастрофу.

Как сообщала Politeka, россияне признались, кто действительно подорвал Каховскую ГЭС.

Также Politeka писала, что Муж с овчаркой шел три дня пешком из Херсона в Одессу: остался без жены и 5-летней дочери.