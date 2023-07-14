Так, в Одессе полицейские разоблачили 44-летнего мужчину, который ночью запустил фейерверк.
Об этом 13 июля примерно в 11 часов вечера в полицию сообщили очевидцы.
Мужчину нашли на месте происшествия, но от каких-либо объяснений по поводу игнорирования установленных запретов одессит отказался.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.
В полиции добавили, что при осмотре места совершения правонарушения полицейские изъяли остатки использованного пиротехнического изделия.
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Пока известно, что мужчине грозит наказание в виде штрафа от 17000 до 34000 гривен, или арест сроком до 6 месяцев, или ограничением свободы сроком до 5 лет.
"Лучше исправительные работы. Чистоту наводить",
"А то что с 10 до12 по Глушко летают машины и мотоциклы как ракеты то это ничего?? У меня дети уже заикаться стали и никто не обращает внимания",
"А когда уже штрафы будут на Мопеды и Мотоциклы,Машины с глушителями?",
"Надо было головой думать, а не задн...", - пишут украинцы в комментариях.
Ранее сообщалось, что в Одесской области женщина пыталась вывезти из Украины 2 млн российских рублей.
Средства, превысившие допустимую сумму в размере 1 млн 295 тысяч рублей изъяли до решения суда.
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Напомним, преступники придумали хитрый план по выманиванию денег у мобилизованных.
Как сообщала Politeka, Служба безопасности Украины задержала предателя, который "сливал" важную информацию.
Также Politeka писала, одессит притворялся волонтером, чтобы навредить ВСУ.