Так, в Одессе полицейские разоблачили 44-летнего мужчину, который ночью запустил фейерверк.

Об этом 13 июля примерно в 11 часов вечера в полицию сообщили очевидцы.

Мужчину нашли на месте происшествия, но от каких-либо объяснений по поводу игнорирования установленных запретов одессит отказался.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

В полиции добавили, что при осмотре места совершения правонарушения полицейские изъяли остатки использованного пиротехнического изделия.

Пока известно, что мужчине грозит наказание в виде штрафа от 17000 до 34000 гривен, или арест сроком до 6 месяцев, или ограничением свободы сроком до 5 лет.

"Лучше исправительные работы. Чистоту наводить",

"А то что с 10 до12 по Глушко летают машины и мотоциклы как ракеты то это ничего?? У меня дети уже заикаться стали и никто не обращает внимания",

"А когда уже штрафы будут на Мопеды и Мотоциклы,Машины с глушителями?",

"Надо было головой думать, а не задн...", - пишут украинцы в комментариях.

Ранее сообщалось, что в Одесской области женщина пыталась вывезти из Украины 2 млн российских рублей.

Средства, превысившие допустимую сумму в размере 1 млн 295 тысяч рублей изъяли до решения суда.

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Напомним, преступники придумали хитрый план по выманиванию денег у мобилизованных.

Как сообщала Politeka, Служба безопасности Украины задержала предателя, который "сливал" важную информацию.

Также Politeka писала, одессит притворялся волонтером, чтобы навредить ВСУ.