В Одессе подорожали овощи и фрукты из-за оккупации части Херсонщины и подрыва Каховской ГЭС.

Одесса осталась без арбузов, овощей и фруктов. В области эти культуры мало выращивают, поэтому цены выше.

Дома все вкуснее и лучше, но, к сожалению, вот так. В Одессе обычно цены дороже. В Херсоне все было на порядок дешевле, – рассказала переселенка из Херсона Ольга Шабуняева.

Пенсионерка Валентина Васильевна из Херсона также фиксирует, что цены кусаются, но все равно хочется оздоровиться, поэтому берет понемногу.

Продавец констатирует – продукты подорожали из-за оккупации части Херсонщины и подрыва Каховской ГЭС. Говорит, что в Татарбунарах и Измаиле посадили арбузы – ожидают урожай.

Как говорят продавцы, сейчас арбузы в Одессе по 40 грн/кг, если бы были херсонские – это было бы 10 грн/кг.

Напомним, СБУ разоблачила схему присвоения государственной земли на побережье Черного моря.

В прессслужбе СБУ сообщили, что задержан экс-депутат Затоковского поселкового совета. Сообщается, что он организовал похищение 15 земельных участков на общую сумму 15 млн. гривен.

"Схема" незаконного отчуждения земли заключалась в подделке документов – эксдепутат подготовил фальшивые документы о якобы решении двух сельсоветов передать в частную собственность 15 земельных участков на побережье Черного моря.

Фигурант также привлек к сделке местного инженера-землеустроителя.

Источник: УСИ

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