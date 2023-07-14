Одесса осталась без арбузов, овощей и фруктов. В области эти культуры мало выращивают, поэтому цены выше.
Дома все вкуснее и лучше, но, к сожалению, вот так. В Одессе обычно цены дороже. В Херсоне все было на порядок дешевле, – рассказала переселенка из Херсона Ольга Шабуняева.
Пенсионерка Валентина Васильевна из Херсона также фиксирует, что цены кусаются, но все равно хочется оздоровиться, поэтому берет понемногу.
Продавец констатирует – продукты подорожали из-за оккупации части Херсонщины и подрыва Каховской ГЭС. Говорит, что в Татарбунарах и Измаиле посадили арбузы – ожидают урожай.
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Как говорят продавцы, сейчас арбузы в Одессе по 40 грн/кг, если бы были херсонские – это было бы 10 грн/кг.
Напомним, СБУ разоблачила схему присвоения государственной земли на побережье Черного моря.
В прессслужбе СБУ сообщили, что задержан экс-депутат Затоковского поселкового совета. Сообщается, что он организовал похищение 15 земельных участков на общую сумму 15 млн. гривен.
"Схема" незаконного отчуждения земли заключалась в подделке документов – эксдепутат подготовил фальшивые документы о якобы решении двух сельсоветов передать в частную собственность 15 земельных участков на побережье Черного моря.
Фигурант также привлек к сделке местного инженера-землеустроителя.
Источник: УСИ
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