Так, в Одесской области женщина пыталась вывезти из Украины 2 млн российских рублей.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

В паромном пункте пропуска "Орловка" в Одесской области пограничники вместе с таможенниками обнаружили у женщин российские рубли, которые они планировали вывезти в Румынию, сумма превышала предел.

58-летняя водительница в пункте пропуска полосу движения выбрала "зеленый коридор" и хотела провести валюту с превышением допустимой нормы средств на одного человека без декларирования.

Таким образом, в ходе прохождения контроля женщина заявила, что перевозит с собой 2 миллиона российских рублей, однако добавила, что часть принадлежит еще и трем ее попутчикам.

Однако в результате собеседования пограничники выяснили, что пассажирки к этим деньгам не причастны.

Средства, превысившие допустимую сумму в размере 1 млн. 295 тысяч рублей изъяли до решения суда.

Ранее мы сообщали, что местный эксдепутат в Одесской области присвоил 15 земельных участков у Черного моря. Сообщается, что он организовал похищение 15 земельных участков на общую сумму 15 млн. гривен.

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