СБУ разоблачила схему присвоения государственной земли на побережье Черного моря.
В прессслужбе СБУ сообщили , что задержан экс-депутат Затоковского поселкового совета. Сообщается, что он организовал похищение 15 земельных участков на общую сумму 15 млн. гривен.
"Схема" незаконного отчуждения земли заключалась в подделке документов – эксдепутат подготовил фальшивые документы о якобы решении двух сельсоветов передать в частную собственность 15 земельных участков на побережье Черного моря.
Фигурант также привлек к сделке местного инженера-землеустроителя.
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СБУ выручили поддельную документацию, печати и компьютерную технику, используемую для реализации схемы.
Четверым участникам «схемы» сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 28, чч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209.
Организатор схемы, эксдепутат – сейчас под стражей.
Продолжается расследование, злоумышленникам грозит до 12 лет с конфискацией имущества. Сейчас продолжаются поиски всех вероятных участников преступления с присвоением земли.
Принимаются меры по возвращению земельных участков в собственность общины.
Благодаря Службе безопасности Украины на украденную землю уже наложен арест.
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