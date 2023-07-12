В Одессе простились с двумя Героями из области, отдавших свою жизнь в боях за освобождение Украины.

Как сообщает "Думская" , Вячеслав Крутьян и Петр Смаль с первых дней полномасштабного вторжения врага вступили в ряды Вооруженных сил Украины и освобождали от захватчиков временно оккупированные села и города.

Морской пехотинец, наводчик десантно-штурмового подразделения 35-й бригады морской пехоты, матрос Вячеслав Крутьян, 5 июля этого года получил ранение, несовместимое с жизнью вблизи населенного пункта Авдеевка.

Водитель артиллерийской батареи десантно-штурмового подразделения воинской части А1126 старший солдат Петр Смаль погиб 4 июля 2023 рядом с населенным пунктом Чернещина Изюмского района Харьковской области. После прощания с погибшими воинами состоялась церемония покрытия гроба государственным флагом Украины.

Источник: Думская

Ранее в Одессе обнаружили тело мужчины. Вероятно, человек взорвал себя гранатой. Трагедия произошла прямо во дворе многоквартирного дома на Французском бульваре.

Недалеко от взрыва обнаружили рычаг от ручной гранаты. Полиция может квалифицировать произошедшее как самоубийство.

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