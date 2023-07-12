36-летний киевлянин переоделся в женщину и пошел воровать деньги у одессита.

36-летний киевлянин переоделся в женщину и пошел воровать деньги у одессита.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП Одесщины, через несколько дней правоохранители вышли на след мужчины и выяснили, что на кражу вор пошел с еще двумя людьми, которые и предоставили информацию о наличии большой суммы денег у одессита, а во время самой кражи они были «на шухере».

Так, мужчина переоделся в женщину, чтобы остаться неузнаваемым, запутать следы и избежать ответственности.

Он спрятал лицо под шляпкой, в таком виде поднялся на 15 этаж многоэтажки на Французском бульваре в Одессе и украл у одессита 500 тысяч долларов.

Дверь открыл заранее подготовленными ключом.

Правоохранители провели обыски дома у киевлянина и причастных к преступлению. У мужчины изъяли женскую одежду, часть денег и вещи, представляющие интерес для следствия.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику грозит от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Сейчас мужчина находится под стражей с правом внесения залога в размере более 18 миллионов гривен.

Известно, что следствие продолжается.

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