Одесса вздрогнула от взрыва, унесшего жизнь человека.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Одесской области, сегодня утром в Одессе обнаружили тело мужчины.

Вероятно, человек взорвал себя гранатой. Трагедия произошла прямо во дворе многоквартирного дома на Французском бульваре.

Недалеко от взрыва обнаружили рычаг от ручной гранаты. Полиция может квалифицировать произошедшее как самоубийство.

Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Добавим, что взрыв утром 12 июля также произошел в Киеве. После взрыва в квартире на 3 этаже жилого дома начался пожар.

На месте работают спасатели ГСЧС, правоохранители и врачи.

По предварительным данным, взорвался туристический газовый баллон. Потерпевших нет.

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