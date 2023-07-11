На Дальницкой улице в Одессе полуголый мужчина избил полицейского.

Старшего лейтенанта полиции доставили в больницу, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и сломанный палец.

Как сообщает полиция Одесской области, мужчину, который бегал на проезжей части дороги и приставал к водителям с разговорами, заметила группа полицейских сектора противодействия домашнему насилию.

Когда правоохранители подошли к гражданину, чтобы забрать его с дороги, он стал швырять в них камнями.

При попытке прекратить противоправные действия мужчины он начал сопротивляться и неожиданно ударил одного полицейского кулаком.

Злоумышленник был задержан. В ЕРДР следователи внесли сведения по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины – насилие в отношении работника правоохранительного органа.

Это правонарушение карается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Решается вопрос сообщения фигуранту о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения, – сообщила заместитель начальника следственного отдела отделения полиции № 3 Одесского районного управления полиции № 1 Анастасия Черненко.

Источник: полиция Одесской области

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