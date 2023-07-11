В Одесской области поймали почти полторы тысячи нарушителей.

Так, на Одесчине всего за неделю обнаружили почти полторы тысячи нарушителей комендантского часа.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

За последние семь дней сотрудники полиции обнаружили 1423 человека, которые во время комендантского часа были находились на улицах.

Правоохранители проверили документы у нарушителей, багаж и машины, если они на них передвигались во время комендантского часа.

Сообщается, что общее число проверенных машин составило 766.

Если в действиях украинцев были признаки любых нарушений - их привлекали к ответственности согласно законодательству нашей страны.

Также в полиции в очередной раз добавили, что начиная с 00:00 до 05:00 в Одесской области действует комендантский час.

С 00:00 до 05:00 запрещается находиться на улице, если отсутствует специальный пропуск. Также исключением является переход в ближайшее укрытие во время воздушной тревоги.

Напомним, 33-летний житель Белгород-Днестровского района уничтожил 1,5 га земельных угодий, потому что не погасил остатки костра на берегу реки.

Начато уголовное производство, установлено лицо нарушителя. Теперь ему светит штраф от 91800 до 153 тисяч гривен, или ограничением свободы на срок до пяти лет.

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