Жителей Одессы и области предупредили об опасной продукции.

Так, одесситы и отдыхающие могут навредить своему здоровью, если не будут обращать внимание на склад некоторой продукции.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Госпотребслужбы в Одесской области об обнаружении опасной пищевой добавки.

Как сообщили в Главном управлении, к ним поступила информация об системе быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам (RASFF).

Речь идет об обнаружении нового пищевого ингредиента L-альфа-глицерилфосфорилхолин (альфа-GPC) в пищевой добавке.

Известно, что товар экспортировался из Польши в Украину.

В Госпотребслужбе добавили, что новейший пищевой продукт – это ингредиент, значительно отличающийся от обычных пищевых продуктов, присутствующих на рынке. Такая добавка должна быть оценена и пройти проверку с точки зрения его влияния на здоровье покупателя.

В Главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области обратились к украинцам с просьбой в случае обнаружения указанной продукции – срочно сообщить об этом Госпродпотребслужбе в Одесской области.

Жителей Одессы и области призывают осторожничать и заботиться о своем здоровье.

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