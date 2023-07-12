В Одесской области ушел из жизни известный врач.

В Одесской области остановилось сердце заместителя генерального директора центра, заслуженного врача Украины, полковника медицинской службы Леонтия Донченко.

Выдающийся врач скончался в воскресенье, 9 июля, об этом сообщили в областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Известно, что талантливый медик Леонтий Ефимович родился в Донецкой области, в далеком 1949 году.

Украинец прошел большой профессиональный путь по врачебному делу, известно, что Леонтий работал военным медиком в разных уголках бывшего советского союза.

Также Ефимович был заместителем начальника военно-медицинского управления Одесского военного округа.

Более 10 лет выдающийся врач являлся руководителем одного из самых сложных и важных направлений в центре.

Леонтий Донченко больше десяти лет посвятил медицине катастроф.

"Именно он стоял у истоков медицины катастроф Одесской области, так что ни одно чрезвычайное событие в регионе не проходило мимо его внимания", - говорят коллеги.

Известно, что церемония прощания с Леонтием Донченко началась 11 июля в 11:00 на территории больницы номер 11.

"Вечная и светлая память и моему учителю, коллеге и просто хорошему человеку. Безгранично благодарен ему за то, чему он меня научил. Пусть покоится в мире и покое",

"Царство небесное, вечное спокойствие Леонтию Ефимовичу. Искренние соболезнования родным и близким", - пишут слова соболезнования в комментариях украинцы.

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