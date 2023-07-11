Так, сообщалось, что девушка со своей машины снимала на видео, как представители военкомата якобы выдают повестку военнообязанному мужчине.

Видео начали активно распространять в сети.

Когда девушка вышла из машины до пяти представителей военкомата, чтобы забрать свой телефон , - они сели в машину и быстро уехали.

Данный инцидент прокомментировал военный.

"Нарвался на видео в Тик-токе, где ТЦК или военкомы забрали у женщины телефон, потому что она снимала. Ну вы, честно скажу, аху**ли вкрай. Сначала мне было обидно, что мы служим и воюем, а другие сидят на гражданке и им по*ер, и тепер я понимаю почему: за кого воевать, за таких дол***в как вы?", - задается вопросом защитник.

Также военный добавил, что представители-военкомы из Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК И СП) - это "не армия и не ВСУ", также он призвал меняться.

"Из-за вас, после того, что вы там вытворяете - думают, что все одинаковые. Давайте меняться. Давайте, чтобы те, кто после ранения - вы посадите в военкоматы, а этих тв**ей сюда загоните, потому что они сильно себя царьками почувствовали", - добавил боец Вооруженных сил Украины.

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