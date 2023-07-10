Запреты начинают действовать с сегодняшнего дня: в Одесской области введены новые правила

Уже с сегодняшнего дня, 10 июля, вступают в силу летние запреты.

О них, как пишет Politeka.net, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, с 10 июля с целью сохранения дорожного покрытия в жаркое время вступают в силу летние запреты на движение грузового транспорта с 10:00 до 18:00.

Ограничение движения будет действовать на трассах М-15 /Одесса-Рени/,

М-05 /Киев-Одесса/, М-14 /Одесса-Мелитополь/

в пределах Одесской области для тяжеловесных транспортных средств общим весом более 24 тонн и погрузкой на ось 7 тонн.

По словам главы Одесской ОВА, исключение - транспортные средства специализированного назначения и транспорт, осуществляющие перевозку: опасных, скоропортящихся грузов, живых животных и птицы; грузов, связанных с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций; военных грузов, товаров двойного назначения и/или имущества, используемого для нужд обороны; гуманитарной помощи; людей.

Кроме того, разрешается также передвижение транспортных средств, осуществляющих международные перевозки грузов, при условии, что водитель грузового автомобиля имеет забронированное место в очереди ожидания для пересечения государственной границы Украины для автомобильного сообщения средствами электронной системы («єЧерга») за два дня до очереди ожидания на ближайшее время.

"С 18:00 до 10:00 движение грузового транспорта разрешено!", - объяснил Кипер.

Также сообщается, что будут установлены соответствующие запрещающие и информационные дорожные знаки, информационные панно.

Будут определены места расположения специальных площадок или стоянок тяжеловесных и/или крупногабаритных транспортных средств в период действия особого режима.

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