33-летний житель Белгород-Днестровского района уничтожил 1,5 га земельных угодий, потому что не погасил остатки костра на берегу реки.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области.

В селе Белолесье Татарбунарской общины мужчина был на пикнике, когда посиделки закончились, мужчина, вероятно, не долго думая, опрокинул уголь в камыши.

Огонь уничтожил камышовые заросли, а пожар был виден издалека - его увидели местные жители и вызвали спасателей и полицию.

К счастью, пламя быстро погасили и оно не перекинулось на находившиеся рядом дома.

Известно, что начато уголовное производство, установлено лицо нарушителя. Теперь ему светит штраф от 91800 до 153 тисяч гривен, или ограничением свободы на срок до пяти лет.

"Полицейские подчеркивают: в жару и при сильном ветре даже маленький окурок, небрежно оставленный в траве, может нанести значительный ущерб экосистеме, имуществу граждан или даже привести к гибели людей. Будьте ответственны, не оставляйте за собой непогашенные очаги, спички и окурки", говорится. в сообщении спасателей.

Также в ГСЧС отметили, если вы стали свидетелем пожара, нужно сразу сообщать об этом на спецлинии «101» или «102».

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