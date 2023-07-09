33-летний житель Белгород-Днестровского района уничтожил 1,5 га земельных угодий, потому что не погасил остатки костра на берегу реки.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области.
В селе Белолесье Татарбунарской общины мужчина был на пикнике, когда посиделки закончились, мужчина, вероятно, не долго думая, опрокинул уголь в камыши.
Огонь уничтожил камышовые заросли, а пожар был виден издалека - его увидели местные жители и вызвали спасателей и полицию.
К счастью, пламя быстро погасили и оно не перекинулось на находившиеся рядом дома.
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Известно, что начато уголовное производство, установлено лицо нарушителя. Теперь ему светит штраф от 91800 до 153 тисяч гривен, или ограничением свободы на срок до пяти лет.
"Полицейские подчеркивают: в жару и при сильном ветре даже маленький окурок, небрежно оставленный в траве, может нанести значительный ущерб экосистеме, имуществу граждан или даже привести к гибели людей. Будьте ответственны, не оставляйте за собой непогашенные очаги, спички и окурки", говорится. в сообщении спасателей.
Также в ГСЧС отметили, если вы стали свидетелем пожара, нужно сразу сообщать об этом на спецлинии «101» или «102».
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