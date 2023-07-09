В Одессе женщину с ребенком спасли во время пожара.

В Одессе 66-летняя женщина с ребенком оказалась в огненной ловушке.

Спасатели сообщили, что возгорание в доме вспыхнуло на площади двух квадратных метров, ЧП произошло 8 июля в районе 17:20.

Сотрудники ГСЧС спасли 66-летнюю женщину и шестилетнего ребенка во время пожара в полуподвальном помещении четырехэтажки на Космонавта Комарова.

К счастью, огонь удалось быстро потушить, буквально в течение 15 минут спасатели ликвидировали пожар.

В данный момент причины пожара устанавливаются.

На месте инцидента работали двадцать спасателей и пять спецмашин.

"В кратчайшие сроки, в 17:34, пожар был локализован и в 17:36 - ликвидирован на площади 2 м2. Во время тушения пожара работниками ГСЧС спасены 2 человека: гражданка 1957 года рождения и ребенок 2017 года рождения. Причина пожара и ущерб устанавливаются. От ГСЧС Одессы привлекались 5 единиц техники, 20 пожарных", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Одесской области прошел ливень с грозами и ветром - после чего люди остались без света, а также случилось обрушение моста.

После 30-градусной жары в Украину ворвалось похоложание с грозами и дождями. Залповый ливень, обрушившийся на Одессу и область, натворил беды.

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