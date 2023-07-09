В Одессе 66-летняя женщина с ребенком оказалась в огненной ловушке.
Спасатели сообщили, что возгорание в доме вспыхнуло на площади двух квадратных метров, ЧП произошло 8 июля в районе 17:20.
Сотрудники ГСЧС спасли 66-летнюю женщину и шестилетнего ребенка во время пожара в полуподвальном помещении четырехэтажки на Космонавта Комарова.
К счастью, огонь удалось быстро потушить, буквально в течение 15 минут спасатели ликвидировали пожар.
В данный момент причины пожара устанавливаются.
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
"Подорван главный военный постулат": ВСУ в ходе контрнаступления нащупали самую болезненную точку противника
ВСУ освободят Крым без захода на полуостров, у россиян истерика: "Самостоятельно убегут или..."
11 июля станет для России плохим днем, появились детали: "Серьезное событие..."
Новые штрафы: что изменится для украинцев с 11 июля, какие запреты появятся
На месте инцидента работали двадцать спасателей и пять спецмашин.
"В кратчайшие сроки, в 17:34, пожар был локализован и в 17:36 - ликвидирован на площади 2 м2. Во время тушения пожара работниками ГСЧС спасены 2 человека: гражданка 1957 года рождения и ребенок 2017 года рождения. Причина пожара и ущерб устанавливаются. От ГСЧС Одессы привлекались 5 единиц техники, 20 пожарных", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Одесской области прошел ливень с грозами и ветром - после чего люди остались без света, а также случилось обрушение моста.
После 30-градусной жары в Украину ворвалось похоложание с грозами и дождями. Залповый ливень, обрушившийся на Одессу и область, натворил беды.
Последние новости Украины:
Одесскому бизнесмену за "предложение" СБУ светит до 8 лет тюрьмы: подробности громкого дела.
Как еще Politeka сообщала, в Одессе женщина набросилась на кассира из-за украинского языка, видео.
Также Politeka писала, скандал разгорелся из-за русского в школе, началась травля.