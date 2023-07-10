В Одессе неадекватный мужчина с топором гонялся за людьми.

В частности, мужчина в Одессе гонялся за детьми с топором

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского райсуда.

Так, в здание суда Одессы зашел ребенок и попросил о помощи.

Ребенок рассказал, что они с друзьями играли вблизи суда, когда их начал преследовать мужчина с топором.

Старший судебный распорядитель и временно исполняющий обязанности командира отделения Службы судебной охраны немедленно отправились на помощь детям.

На месте, где играли дети, действительно был агрессивный мужчина с топором.

Детей защитили работники суда. Мужчину задержали и передали в местный отдел полиции.

Ранее сообщалось, что на Молдаванке в Одессе 47-летний местный житель покинул гранату у маленьких детей.

Полиция прибыла на место происшествия и выяснила, что виновником взрыва оказался пьяный одессит. Человек выдернул чеку и бросил боеприпас с собственного балкона во двор. Более того, во дворе играли маленькие дети. К счастью, они не пострадали.

47-летний местный житель задержан. Он заявил, что дети "мешали ему отдыхать". Дома у него обнаружили еще одну страйкбольную гранату.

Мужчине грозит до пяти лет заключения.

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