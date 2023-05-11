В полицию позвонил человек, заявив, что кого-то убил и положил трубку.
Как сообщает региональный главк Национальной полиции в Одессе, звонок поступил от 28-летнего жителя Одесского района.
Полиции удалось быстро разыскать ранее судимого за имущественное преступление мужчину.
Фигурант дела сообщил, что 9 мая вечером он был в Одессе и не успевал вернуться домой, так как должен был начаться комендантский час.
"Увидев на улице незнакомца, он подошел к нему с вопросом, не знает ли тот, где можно найти убежище. 46-летний горожанин гостеприимно пригласил приезжего к себе в квартиру. Мужчины начали распивать спиртные напитки и в состоянии алкогольного опьянения поссорились", - говорят правоохранители.
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Владелец дома якобы "полез к нему", тогда фигурант взял кухонный нож и нанес им хозяину квартиры девять ударов по телу - тот умер на месте.
28-летний злоумышленник пересидев ночь в квартире убитого - взял его велосипед, бутылку коньяка и уехал домой.
Чтобы отвести от себя следы преступления - мужчина сжег свою одежду и обувь.
Позже, осознав произошедшее - позвонил в полицию.
Злоумышленника задержали.
Производство начато по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса. Фигуранту дела грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
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