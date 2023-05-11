Адвокат Инга Кординовская помогает мужчинам, незаконно содержащимся в территориальных центрах комплектования.

Она рассказала о случившемся недавно на Одесщине.

"Клиент, просто ехавший в командировку по Одесской области, он вообще не из Одессы и нет никакого отношения к ней. Его и коллег остановили на трассе, они были в машине. Попросили выйти, они вежливо вышли, третьи ночи. Их провели в автобус , все. После этого они попали на Заньковецкую. Они говорят: мы как заключенные, нас туда просто привезли, никто нам ничего не объяснил, просто ждите отправки на фронт, никто не вручал повестку", - говорит Кординовская.

Юрист добавила, что мужчинам повезло в том, что у одного из мужчин был ее номер.

"Когда их туда привезли, там был мужчина, спрятавший телефон, и у него был мой номер. Их содержали, как узников, вызываешь полицию, они: "ну что тут такого". Это был громкий кейс, я провела там много часов на холоде, с угрозами от работников военкомата.с большими силами сообщив командование ОК "Юг". После вмешательства все пошло по закону, как это должно было происходить", - говорит Инга Кординовская.

Также юрист сообщила, что в военкомате тогда говорили, что они уклонялись. Однако, по словам Кординовской, есть определенный порядок, как человек должен быть отправлен на фронт.

"Человек без образования, опыта нельзя просто отправить на фронт, он должен пройти обучение, как минимум. Представьте: дома жена ждет мужа, а он не приходит. Он даже не может проинформировать, где он и что с ним. Это вопиющие случаи нарушений ", – резюмировала юристка.

Источник: suspilne.media.

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