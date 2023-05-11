В Одессе в языковой скандал попала группа девушек. Прохожие сделали замечания из-за громких песен российской группы "Руки вверх", однако ответьте одной из них удивила.

Языковый скандал снова вспыхнул в Одессе. На этот раз это произошло в одном из местных заведений. Так, группа девушек слушала российскую музыку и танцевала под нее во дворе кафе, включив громкость по-максимуму. Видео было опубликовано на канале Телеграмм "Vgorode.ua|Одеса".

В видео, которое было опубликовано в сети, не попала та часть, где девушки зажигают под музыку рф. При этом там уточнили, что скандал вспыхнул из-за российской музыки на улице Дерибасовской, в центре Одессы. В заведении танцевали под песню группы "Руки вверх", музыканты которой поддерживают путинский режим.

Прохожие сделали замечание девушкам: "Вы популяризируете человека, поддерживающего убийство украинцев".

На что одна из них заявила, что является хозяйкой заведения и имеет право включать ту музыку, которую любит. При чем она утверждала, что это место якобы закрыто и никто не имеет права здесь указывать им, что слушать.

Прохожий на это точно отметил, что такую музыку они могут спокойно слушать на россии, но не в Украине.

В комментариях пользователи сети стали на сторону мужчины. Многие советовали девушкам брать чемоданы и уезжать на рф. Другие выражали возмущение и не могли понять, как можно слушать музыку страны, которая пришла убивать украинцев:

"Заведение нужно закрыть. Хозяйке согласно законодательству штраф. И все. Просто и понятно", "Такие лица не имеют сердца, в голове труха вместо мозгов", "В Россию пусть там живет и слушает русские песни", "Сейчас о лояльности нужно забыть...депортация на историческую родину", "Значит таким владельцам закрыть заведение и надолго чтобы не могла делать то, что ей вздумается".

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