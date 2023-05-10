20-летний житель села Нерушай Белгород-Днестровского района нетрезвым на протяжении нескольких дней ходил на местное кладбище и крушил плиты могил.
Об этом стало известно из приговора Татарбунарского районного суда от 5 мая текущего года.
На суде обвиняемый признал факты вандализма, которые он совершил на кладбище, однако искреннего раскаяния не было.
Как стало известно, вандал из Белгород-Днестровского района разбил десятки могильных плит из-за потери работы.
Молодой человек объяснил, что работал на человека, который перестал выплачивать зарплату.
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Поэтому из-за возмущения он проходил по территории кладбища и изливал свою злобу на надгробных памятниках и плитах – руками и ногами повреждая их.
Татарбунарский районный суд вандала признал виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст. 297, ч.3 ст.297 УК Украины, по ч.1 ст. 297 УК Украины и по ч. 3 ст. 297 УК Украины.
Однако на основании ст. 70 УК Украины, суд окончательно определил новолунию срок заключения сроком на четыре года.
С молодого человека также взыщут в доход государства судебные издержки в сумме 7 тысяч 550,8 гривен.
Джерело: «Юг.Today».
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