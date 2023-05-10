Так, в Одессе отключили электричество - названы примерные сроки, когда появится свет.

В энергетической компании ДТЭК сообщили о планах возобновления электроснабжения после проведения аварийно-восстановительных работ.

Потребители Центральных РЭС будут со светом ближе к 19 часам вечера 10 мая.

Электричество у абонентов Северных РЭС также появиться ближе к вечеру, аварийные работы будут продолжаться до 18.00.

По адресам Гладкова, 78-293, Льва Симиренко, 2, Республиканская, 190-287, Тепличная, 1-17, электрики обещают дать свет к 19.00 вечера 10 мая.

Появились прогнозы и по Южным энергосетям - там ремонтные работы планируются до 17.00.

Таким образом, аварийно-восстановительные работы завершатся вечером, 10 мая.

Ранее сообщалось, что в "Укрэнерго" сообщили о последствиях ракетных атак 8 мая и 9 мая утром со стороны российских оккупантов.

Согласно сообщению «Укрэнерго», эти атаки не нанесли повреждений электростанциям и магистральным сетям.

Однако из-за обстрелов россиян есть повреждения в распределительных сетях приграничных и прифронтовых Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, которые постоянно страдают от врага.

В Черниговской области, согласно данным «Укрэнерго», в результате обстрелов остаются обесточенными более 1200 потребителей.

Последние новости Украины: врачи после новой ракетной атаки спасают молодую девушку.

Как писала Politeka, платежка за электроэнергию может возрасти.

Также Politeka сообщала, что россияне в угаре "победобесия" ударили по Украине десятками ракет.

Источник: Одесса news.