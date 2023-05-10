Так, в Одессе отключили электричество - названы примерные сроки, когда появится свет.
В энергетической компании ДТЭК сообщили о планах возобновления электроснабжения после проведения аварийно-восстановительных работ.
Потребители Центральных РЭС будут со светом ближе к 19 часам вечера 10 мая.
Электричество у абонентов Северных РЭС также появиться ближе к вечеру, аварийные работы будут продолжаться до 18.00.
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По адресам Гладкова, 78-293, Льва Симиренко, 2, Республиканская, 190-287, Тепличная, 1-17, электрики обещают дать свет к 19.00 вечера 10 мая.
Появились прогнозы и по Южным энергосетям - там ремонтные работы планируются до 17.00.
Таким образом, аварийно-восстановительные работы завершатся вечером, 10 мая.
Ранее сообщалось, что в "Укрэнерго" сообщили о последствиях ракетных атак 8 мая и 9 мая утром со стороны российских оккупантов.
Согласно сообщению «Укрэнерго», эти атаки не нанесли повреждений электростанциям и магистральным сетям.
Однако из-за обстрелов россиян есть повреждения в распределительных сетях приграничных и прифронтовых Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, которые постоянно страдают от врага.
В Черниговской области, согласно данным «Укрэнерго», в результате обстрелов остаются обесточенными более 1200 потребителей.
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Как писала Politeka, платежка за электроэнергию может возрасти.
Также Politeka сообщала, что россияне в угаре "победобесия" ударили по Украине десятками ракет.
Источник: Одесса news.