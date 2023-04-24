82-летнего преподавателя Одесского театрально-художественного профессионального колледжа уволили. Оказалось, что он проводил пары на российском языке, а также преподавал Чайковского и Рахманинова. После чего поднялся скандал, что привело к увольнению профессора.

Как пишет "РБК Украины", недовольные правозащитники теперь жалуются на притеснение русскоязычных преподавателей и учебную программу.

Так, одному из студентов не понравилось, что преподаватель отказался проводить пары на украинском языке. Кроме того, он преподавал им программу российских композиторов Чайковского и Рахманинова, что тоже возмутило молодого человека.

Ведь сейчас идет война, которую развязала рф, потому молодым людям и не хочется изучать ничего из страны-агрессора. После чего недовольный студент написал заявление в деканат и попросил вмешаться в ситуацию руководство университета. После этого преподавателя уволили.

Правозащитница Ксения Проконова пожаловась на возникшую ситуацию. Она обвинила руководство колледжа, которое, по ее словам, "не пыталось разобраться в ситуации" и якобы заставило преподавателя уволиться.

"Не нравится программа - меняйте ее. Это не вопрос преподавателя", - добавила женщина.

Что ж возможно правозащитница ожидала от пользователе сети какой-то поддержки. Но большинство из комментариев встали на сторону учебного заведения и напомнили, что в Украине есть закон, который обязывает преподавателей вести свой предмет на украинском языке:

"82-летнему преподавателю пора уже уходить на заслуженный отдых. А так выглядит как манипуляция и идеальный пост для росСМИ", "Очень правильно уволили. И надеюсь, что такая практика будет применяться ко всем "преподавателям", которые до сих пор не овладели государственным языком", "Обязанность преподавателя владеть и оказывать образовательные услуги государственным языком, что прописано в Конституции", "Студент вуза Украины должен получать знания на украинском языке. Поэтому преподавателя уволи не за русский язык, а за то, что он нарушил закон".

Напомним, в Одессе посетительница набросилась на девушек за украинский язык.

Как еще Politeka сообщала, что появились детали речевого скандала во львовской школе.

Также Politeka писала, скандал разразился из-за 90-летней преподавательницы в украинском вузе: студенты отказываются посещать пары.