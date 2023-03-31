Выдающийся украинский актер и ведущий, заслуженный деятель искусств Украины Евгений Бубер скончался на 52-м году жизни. О трагедии сообщили на странице Одесского академического украинского музыкально драматичного театра им. В. Василька в Facebook.

"К сожалению, чуда, которого все ожидали, так и не произошло... Наш Питер Пэн полетел в Небесные Сады... На 52 году жизни, после длительной борьбы с тяжелым недугом, перестало биться сердце заслуженного деятеля искусств Украины, советника директора-художественного руководителя театра, неизменного ведущего праздничных концертов и важнейших официальных мероприятий, преподавателя сценического мастерства - Евгения Бубера", - написали представители театра.

Причиной смерти актера стала онкология – мезотелиома плевры легких, о которой стало известно в январе прошлого года.

"Он жил, творил, радовался миру, окружавшим его людям, имел чрезвычайно легкий нрав и светлую и щедрую душу, искренне болел за молодых коллег и с радостью делился опытом. Нам будет не хватать такого талантливого и светлого человека и в театре, и в личной жизни. В скорби низко склоняем голову, скучаем, сочувствуем семье, любим тебя, Евгений, и всегда будем помнить твои ценные наставления, невероятную харизму, настоящую толерантность и эмпатию, талант и невероятную энергию, колорит и шарм, тонкий юмор и умение оставаться юным! Лети и покойся!", - добавили коллеги.

Напомним, ранее стало известно, что в госпитале от тяжелых травм, полученных в бою на Востоке Украины, скончался молодой актер.

Также сообщалось о гибели известного танцора и чемпиона Украины.

В боях за Украину погиб солист Национальной оперы Украины Александр Шаповал.