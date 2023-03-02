Как сообщает пресс-служба Нафтогаза, в противном случае потребители получат некорректные суммы.
Удвоенные суммы в платежках за газ могут появиться при передаче показателей счетчиков в облгаз, который передает конечные показатели газоснабжающей компании для формирования счетов.
Расчет суммы в платежках производится исключительно на основе данных от облгаза, поэтому потребителям важно передать показания своих газовых счетчиков с 1 по 5 марта.
Показания со счетчика можно передать с помощью контакт-центра облгаза,
чат-бота непосредственно в офисе облгаза.
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Важно, чтобы все данные соответствовали фактическому использованию. Также в Нафтогазе добавили, что после получения платежки нужно проверить, правильно ли облгаз передал ваши показатели газоснабжающей компании.
"Где в законе есть, что нужно передавать данные? Я не передаю никакие данные, и им заявила, что если им что-то нужно для проверки, то пусть придут, когда я свободна, и осмотрят счетчики. их принять. Не будьте физлицами, а будьте людьми, защищающими закон",
"за что нам простому народу, такое??? пенсионеры не имеют такой пенсии чтобы оплатить на все 100℅ всю коммуналку, а молодежь осталась без работы",
Напомним, финансист объяснил, что украинцам следует покупать валюту, а не складывать деньги под матрасом.
Напомним, Нафтогаз выдвинул долг жительнице Мариуполя, в доме которой нет газа уже год.
Также сообщалось о техническом сбое - украинцев срочно предупредили о показаниях за воду и отопление.