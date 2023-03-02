Как сообщает пресс-служба Нафтогаза, в противном случае потребители получат некорректные суммы.

Удвоенные суммы в платежках за газ могут появиться при передаче показателей счетчиков в облгаз, который передает конечные показатели газоснабжающей компании для формирования счетов.

Расчет суммы в платежках производится исключительно на основе данных от облгаза, поэтому потребителям важно передать показания своих газовых счетчиков с 1 по 5 марта.

Показания со счетчика можно передать с помощью контакт-центра облгаза,

чат-бота непосредственно в офисе облгаза.

Важно, чтобы все данные соответствовали фактическому использованию. Также в Нафтогазе добавили, что после получения платежки нужно проверить, правильно ли облгаз передал ваши показатели газоснабжающей компании.

"Где в законе есть, что нужно передавать данные? Я не передаю никакие данные, и им заявила, что если им что-то нужно для проверки, то пусть придут, когда я свободна, и осмотрят счетчики. их принять. Не будьте физлицами, а будьте людьми, защищающими закон",

"за что нам простому народу, такое??? пенсионеры не имеют такой пенсии чтобы оплатить на все 100℅ всю коммуналку, а молодежь осталась без работы",

"Если даже и передаешь показатели 1 числа,

они еще не досчитывают кубы газа и на звонки на их линию, отмахиваются тем, что за этот период. с 1 по 5 числа, я тоже использовал газ,то они таким образом мне помогают!!! Ну чуть ли не бред! Зачем мне помогать внося путаницу?", - пишут украинцы в комментариях.

Напомним, финансист объяснил, что украинцам следует покупать валюту, а не складывать деньги под матрасом.

Напомним, Нафтогаз выдвинул долг жительнице Мариуполя, в доме которой нет газа уже год.

Также сообщалось о техническом сбое - украинцев срочно предупредили о показаниях за воду и отопление.