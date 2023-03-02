Украинцам рассказали, будут ли выходные 8 марта и на Пасху в этом году.

В этом году Международный женский день 8 марта выпадает на среду.

Однако согласно закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" выходные в нашей стране отменены во время военного положения.

Поэтому 8 марта в этом году не будет дополнительным выходным днем.

Однако, важно отметить, что работодатели вправе принимать решения индивидуально.

То же самое касается и выходного на Пасху. Военное положение в Украине продлено с 19 февраля до 20 мая 2023 года, а значит 16 апреля (в этом году Пасха выпадает на эту дату) официального выходного дня не будет.

"Во всем цивилизованном мире 8 марта обычный рабочий день",

"8 марта это не праздник! Тот выходного не надо", - пишут украинцы в комментариях..

Ранее сообщалось о Дне Теодора Тирона 2 марта: народные приметы, традиции и запреты в этот день.

Православная церковь во второй день марта ежегодно отмечает день памяти святого мученика Теодора Тирона.

В народе считается, если в этот день помолиться святому Теодору о пропавших людях или вещах, то они обязательно найдутся.

Также сообщалось, что украинцы предложили альтернативу 8 марта: "Нужно создать два выходных в честь...".

Кроме того, Politeka писала, украинские нардепы получили "жирную" надбавку к зарплатам, названы суммы.